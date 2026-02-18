京阪電車とアニメ『響け！ユーフォニアム』の恒例コラボレーション企画『京阪電車×響け！ユーフォニアム2026 春』が、今年も3月16日から開催されることになり、概要が発表された。【動画】シリーズ完結編『最終楽章 響け！ユーフォニアム 前編』予告『響け！ユーフォニアム』は、宇治市が舞台となっており、まちの名所や行事のほか、京阪宇治線の電車や駅が描かれている。コラボ企画は2015年以来、今回で10回目。メインビジ