札幌市厚別区の住宅解体現場で2026年2月18日午後、不発弾のようなものが見つかり、警察が避難を呼びかけています。札幌市厚別区厚別中央3条5丁目の住宅解体現場で18日午後3時50分ごろ、作業員から「解体現場で不発弾が見つかった」と110番通報がありました。警察によりますと、住宅の解体作業をしていた作業員が、地中から長さ20センチから25センチ、直径10センチほどの不発弾のようなものを発見したということです。警察が近くの