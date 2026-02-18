テレビ東京の中根舞美アナ（25歳）が、2月17日に公開されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（テレビ東京系／TVer配信）に出演。家族を高級焼肉店に連れて行ったが、大はしゃぎしていて、ほかの客と比べて「温度差がヤバすぎて」と語った。番組の恒例となった中根アナの「ちょっと聞いてほしいんですけど」で始まるオープニングトークで、毎年帰省した時に“大還元祭”という名の家族への接待として高級焼肉