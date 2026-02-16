韓国美女ゴルファーのユ・ヒョジュが美スタイル際立つ近況でファンを虜にしている。【写真】韓国美人ゴルファー、童顔グラマラスの密着ウェアユ・ヒョジュは最近、自身のインスタグラムを更新。ニュージーランドの国旗やハートの絵文字などをキャプションにつづり、数枚の写真と動画を投稿した。公開された写真には、ユ・ヒョジュがゴルフカーに乗って山岳地帯の絶景を眺める姿が収められている。白を基調としたウェアに黒のミニス