仕事に家事にあわただしく、余裕がないと感じる人も多いのではないでしょうか。「40代を目前にして、世間一般で“正解”とされている暮らし方が、必ずしも自分をラクにしてくれるわけではないと気づきました」と語るのは、ESSEonlineライターの小林ユリさん。今回、小林さんが「やめたら暮らしも心もラクになったこと」について語ります。1：「片付け」のハードルを上げるものはすべて隠す、細かくカテゴリー分けするなど、以前の