日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。精子が歌って踊って大暴走！？精子たちのドタバタ大冒険！＊＊＊『スペルマゲドン』評点：★2.5点（5点満点）2024©74 ENTERTAINMENT AS若者が安心して避妊・中絶できる社会とは体内を舞台に、精子を擬人化したコメディ、というと古くはオムニバス映画『ウディ・アレンの誰でも知りたがっているくせにちょっと聞