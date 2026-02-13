¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬º£¥ª¥Õ¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡½¡½¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤ÎÅÅ»ÒÈÇ¤ÇÆ±¶ÉÉÒÏÓµ­¼Ô¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥ó»á¤Ï£±£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£²Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤·¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£²£¹¡áÁ°¥«¥Ö¥¹¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤¬µå³¦¤ËÉº¤¦¡ÖÉÔËþ¡×¤È¡ÖÏ«»È¤Î²ÐÌô¸Ë¡×¤ò°ìµ¤¤Ë²Ä»ë²½¤·¤¿¤È»ØÅ¦¡£Æ±µ­¼Ô¤Î¡Ö¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤¬£Í£Ì£Â¤Î?Ï«»ÈÏÂÊ¿?¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ­»ö¤¬¡¢£Í£Ì£Â´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤âÂç