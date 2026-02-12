大分県で今の中学3年生から高校入学を取り巻く環境が大きく変わります。一つは県立高校入試に導入される「複数校志願制度」。もう一つは私立高校の無償化がスタートする見込みということです。こうした制度の変更でどのような影響が考えられるのでしょうか。 【写真を見る】「公立不合格」が怖くない？ 大分県高校入試新制度の全貌「複数校志願」と「私学無償化」で変わる選択肢 「複数校志願制度」とは 全県一区制度の