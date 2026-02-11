全国16の空手団体が参加した交流大会が大分市で開かれ、幅広い世代の選手たちが熱戦を繰り広げました。 【写真を見る】全国16団体が集結、大分で空手道交流大会3歳から全日本王者まで137人が熱戦 大分市のコンパルホールで開催された空手道交流大会は、選手の交流と競技力の向上を目的に初めて開催されたものです。 11日は3歳から58歳までの137人が出場。組手の試合では、空手を始めたばかりの子どもたちが元気いっぱい