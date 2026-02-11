３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で日本代表に選出されていた西武の平良海馬投手（２６）の出場辞退が決まった。代役として楽天の藤平尚真投手（２７）が出場する。平良は５日の練習中に左ふくらはぎの違和感を訴えたため、６日の練習を欠席。７日には宮崎市内の病院を受診して「左ふくらはぎの軽い肉離れ」の診断を受けたことが球団から発表されていた。選出時には「日の丸を背負って戦う責任と