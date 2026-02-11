即戦力になりつつ季節の変わり目にも頼りになるカーディガン。垢抜けた着こなしを作るにはどうすればいい？ そんなときには、おしゃれスタッフさんのコーデを参考にするのがおすすめです。今回は【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】のカーディガンを使った、お手本コーデをご紹介。重ね着せずともおしゃれに見えるポイントをチェックしてみて。 素材感と柄が目を引くカーデを主役に！