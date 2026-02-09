サウナは健康のみならず、美容面でも効果が期待されている。特に現代では、健康と美容に境界線はなく、ともに影響しあうという考え方が主流になっている。美にまつわる多くの悩みにサウナがどのようにアプローチし、また、どのように利用するのが効果的なのか――。サウナの効果を高めるには、理想的な姿勢で入浴することが重要なポイント。理想の姿勢をキープし続ける習慣を身につけて、「猫背」も改善していきたい。【前編記事】