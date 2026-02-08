北朝鮮の最精鋭部隊とされる「第91首都防衛軍団」で、指揮官による深刻な不正が横行していたことが明らかになった。デイリーNKの平壌情報筋によると、国防省検閲局が先月中旬に実施した首都圏部隊への特別点検で、兵士や家族から徴収した支援金が私的に流用されていた事実が発覚したという。第91首都防衛軍団は、首都・平壌の防衛に加え、金正恩政権そのものを守る役割を担う、いわば「金正恩防衛軍団」だ。北朝鮮では、最高指導者