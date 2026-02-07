【コルティナダンペッツォ共同】イタリアメディアは7日、国内の鉄道路線でケーブルが切断されるなどの事案が3件発生し、冬季五輪の開催地ミラノと結ぶ高速列車などに大幅が遅延が出たと報じた。ロイター通信によると、捜査当局は北部ボローニャ近くで何者かが鉄道施設に放火した疑いがあるとみて調べている。被害があったのはボローニャの中央駅付近などで、都市間を結ぶ高速列車などが遅延した。2024年のパリ五輪の際には、