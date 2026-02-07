実家や義実家の片付けは思うように進まないもの。なかでも、最後まで手をつけられずに残りがちなのが仏間です。長年にわたって義実家の整理を続けてきたブロガーのやまだめがねさん（50代）は、ようやく仏間の片付けに着手。しかし思いがけず「いいこともあった」と話します。その理由を伺いました。小さな仏間にすき間なくものがつまっていたブロガーのやまだめがねさんは現在50代。80代の義両親が暮らしている義実家の片付けに取