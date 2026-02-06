（小玉アナウンサー）「ここからは天気の豆知識を伝えてもらう『マメテン』のコーナー、気象予報士の佐々木さんです」 （佐々木気象予報士）「2月8日に投開票が行なわれる衆議院選挙、きょうは天気と投票率の関係ついてお伝えします」 （佐々木気象予報士）「こちらは、過去の衆院選における徳島県の投票率と、その日の徳島市の天気を示したグラフです」「2014年と2017年は投票率が40％台と、ほかの年と比