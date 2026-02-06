（小玉アナウンサー）

「ここからは天気の豆知識を伝えてもらう『マメテン』のコーナー、気象予報士の佐々木さんです」

（佐々木気象予報士）

「2月8日に投開票が行なわれる衆議院選挙、きょうは天気と投票率の関係ついてお伝えします」

（佐々木気象予報士）

「こちらは、過去の衆院選における徳島県の投票率と、その日の徳島市の天気を示したグラフです」

「2014年と2017年は投票率が40％台と、ほかの年と比べて低いですが、どんな天気だったかというと」

「2014年は「晴」、2017年は「雨」だったんですね」

（宮下アナウンサー）

「雨の日が低いのは想像ができましたけど、晴れた日も低いというのは意外でしたね」

（佐々木気象予報士）

「はい、2014年とその前の2012年は、ともに12月の選挙でしたが、2012年は最高気温が13.8℃、2014年は8.2℃と、天気に加えて寒さというのも影響した可能性があるのではないでしょうか」

「ちなみに、この2017年は10月22日が投開票日だったんですが、こんな日でした」

（小玉アナウンサー）

「すごい風ですね。横なぐりの激しい雨も降っていますね」

（佐々木気象予報士）

「この日は超大型で非常に強い、台風21号が県内に接近していました」

「午前中の段階で、県内全域に大雨・暴風警報が発表されていました。この年は期日前投票が20.43％で過去最高でした」

（宮下アナウンサー）

「今回は真冬の選挙で、しかもこの日曜日はかなり寒くなるんですよね」

（佐々木気象予報士）

「そうなんです、2月8日の日曜日の天気はこちら、広い範囲で雪マークが付いています」

「今回の寒気なんですが、山地ではもちろん、平地でも大雪となるおそれがでてきている状況です」

「8日の夜6時までの24時間に降る雪の量は、多いところで、北部の平地で5センチ、山地で20センチと普段、雪が積もらないような所でも雪が積もってしまう可能性があります」

「また、雪に加えて寒さです。予想最高気温ですが、東祖谷は氷点下になりそうです」

「そのほかの所も真冬の厳しい寒さというのが予想されています、寒さに加えて、雪への備えもおこなうようにしてください」

（小玉アナウンサー）

「投票所に足をはこぶ際には、万全の寒さ対策が必要ですね」

「ここまでマメテンのコーナー、佐々木さんでした」