名古屋市守山区のコンビニエンスストアで5日未明、店員が男に刃物のようなものを突きつけられる強盗未遂事件があり、警察は逃げた男の行方を追っています。警察によりますと、守山区の「ファミリーマート・守山一丁目店」で午前1時前、アルバイトの男性(48)が客を装って入店した男にカッターナイフのようなものを突きつけられ、「金を出せ」などと脅されました。男性が事務室に避難して110番通報をしたと