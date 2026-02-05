今回は、元カノと仲良くする夫に耐えきれず、離婚を決意したエピソードを紹介します。夫の子じゃないのに…「結婚してまだ間もないのですが、夫にモヤモヤすることばかりの毎日です。というのも、近所になぜか夫の元カノが住んでいて、元カノが子どもを連れてよくうちに来るからです。ちなみに元カノはシングルマザーです。夫も断ればいいのにと思いますが、『それぐらいいいだろ？』とか言ってくるんです。で、元カノの子に『パパ