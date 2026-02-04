私はツバキ。夫ダイスケと長女のシュリ（1歳）、次女のリセ（0歳）と暮らしてきました。ある日、私はダイスケにいきなり「不倫してるだろ」と怒鳴られました。誤解だと言っても聞く耳を持ちません。母が話の矛盾を突くと、ダイスケは私だけでなく母のことまで罵倒してきました。私は父に促され、子どもたちを連れて実家に身を寄せました。しかし数日後、実家にやってきたダイスケは「勘違いだった、やり直してほしい」と土下座して