家事や育児が一段落した大人世代が、次に注目するのは「ひとり旅」。そこで、旅向けのおすすめファッションと、役に立つもち物リストを紹介します。教えてくれたのは、年に数回必ず国内外に出向くほどの旅好きで、時間術や整理収納などの著書も多数もつ、OURHOMEのEmiさん（インスタグラムフォロワー8.1万人）です。かさばらないけれど、おしゃれな「大人の旅コーデ」“旅が趣味”と公言するEmiさんが、いつも持参しているアイテム