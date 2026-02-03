2月3日は節分です。徳島市の徳島城博物館では、子どもたちが豆まきをしました。徳島市の徳島城博物館では毎年、節分に豆まきをしています。2026年は、県内7つの保育園や幼稚園の園児ら約200人が参加しました。子どもたちは、初めに鬼退治の紙芝居を見ました。このあと、阿波踊りグループ「藍吹雪」によるお囃子が鳴り響き、赤鬼と青鬼が現れます。泣き出す子もいましたが、みんなで鬼を退治しました。（参加した園児）「楽し