元西武のヤンが名物パフォーマンスを披露元西武のジェフリー・ヤン投手が、国際大会で見せた“ド派手”なパフォーマンスが話題となっている。メキシコで開催中の「カリビアンシリーズ」にドミニカ共和国代表として参戦。1日（日本時間2日）のメキシコ・レッド戦で三振を奪った直後、マウンド上で驚異的な跳躍を見せ、米記者やファンを沸かせた。この試合、ヤンは8回から登板。レオ・エラス外野手を空振り三振に仕留め、3つ目の