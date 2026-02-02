ESSEonlineに掲載された記事のなかから、2月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！パリで夫と暮らす、86歳のデザイナー、弓・シャローさん。節約を意識しつつも、心と身体を健やかに保つために、お金の心配をしすぎないことも重要なのだそう。きょうという日をご機嫌に生きる、弓さんの「お金」に対する考え方をご紹介します。※ 記事の初出は2025年2月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。お金は健康にいちばんかける。あ