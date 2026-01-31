「嫌われないように気を使っているのに、どうしてうまくいかないんだろう……」言い過ぎたかもしれない。気を使わなさすぎたかもしれない。そんなことを何度も考えてしまう。人間関係に悩む人ほど、自分の言動を振り返り、理由を探し続けます。今回は、「大切な人にプレゼントしたい」「1ページ目を読んだだけで涙が出た」と話題のベストセラー『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』（クルベウ著、藤田麗子訳）の中から、「人