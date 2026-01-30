サイコムは1月30日、Ryzen 9000の上位シリーズとなる「X3D」モデルのプロセッサ、Ryzen 7 9850X3Dを同社BTOパソコンのCPUカスタマイズのラインナップに追加した。同日販売開始する。サイコムで選択できるRyzen 7 9850X3Dプロセッサ搭載のおすすめカスタマイズPCAMD Ryzen 7 9850X3DはZen 5アーキテクチャを採用した8コア／16スレッドのプロセッサで、ブーストクロックの動作周波数が最大5.2GHzから5.6GHzへと向上したことでさらに