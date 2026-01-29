1月25日までの１週間に、県内で確認されたインフルエンザの感染者数は374人と、前の週よりわずかに増えました。県内には引き続き、「インフルエンザ警報」が継続中です。県によりますと、1月25日までの1週間に、県指定33の医療機関で確認されたインフルエンザの感染者は、前の週より4人多い374人でした。また、1医療機関あたりの平均は11.33人で、県内全域が対象の「インフルエンザ警報」は継続中です。17歳以下を中心に幅広い年代