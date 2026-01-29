青森県産のりんごを多くの人に食べてもらおうと、1月29日、徳島市の保育園にりんごがプレゼントされました。これは、四国の卸売業者14社でつくる「四国地区青森りんごの会」が、青森りんごの消費拡大のため毎年行っていて、2026年で29回目です。29日に徳島市中央卸売市場で贈呈式が行われ、ミスりんご青森の下田来渚さんから、近くのめだか保育園の園児に青森県産のりんご「サンふじ」が手渡されました。（ミスりんご青森・下田来