ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢½¢Ç¤5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£µ¨¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò¡ÖDOMI¤ì¡ª¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤òÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Áª¼ê²ñÄ¹¤Ë¤¢¤Ã¤¿À¶µÜ·¯¤Ë·è¤á¤ÆÌã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¸¶Ê¸¤Þ¤Þ¡Ë¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢À¶µÜ¹¬¤¬»Ø´ø´±¤ËÊó¹ð¤¹¤ëÆ°²è¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤ÏÀ¶µÜ¹¬¤¬¡Ö¥Ü¥¹¡¢ÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó·è¤Þ¤ê¤Þ¤·