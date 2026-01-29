欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）１次リーグ最終節（２８日＝日本時間２９日）、名門レアル・マドリード（スペイン）は敵地で名将ジョゼ・モウリーニョ監督率いるベンフィカ（ポルトガル）に４―２でまさかの敗戦。３位から９位となり、決勝トーナメント進出を決められず、プレーオフに回ることになった。スペイン紙「アス」によると、２得点を決めたフランス代表キリアン・エムバペは「これは質の問題でも戦術の問題でもない