選手会長の島内がコメントを発表広島は28日、羽月隆太郎容疑者が、医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕されたことについて、選手会長を務める島内颯太郎投手がコメントを発表した。「このたび、チームメイトが野球以外の部分で世間を騒がせることとなってしまい、選手を代表する立場として、非常に残念です」と無念さを滲ませた。2月1日のキャンプインを前に、まさかの事態に球界が騒然となった。羽月容疑者は指定薬物を使用した