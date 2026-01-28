選手会長の島内がコメントを発表

広島は28日、羽月隆太郎容疑者が、医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕されたことについて、選手会長を務める島内颯太郎投手がコメントを発表した。「このたび、チームメイトが野球以外の部分で世間を騒がせることとなってしまい、選手を代表する立場として、非常に残念です」と無念さを滲ませた。

2月1日のキャンプインを前に、まさかの事態に球界が騒然となった。羽月容疑者は指定薬物を使用した疑いが持たれておりこの日逮捕。島内は「関係者の皆さま、そして日頃より応援してくださっているファンの皆さまには、ご心配をおかけし、心よりお詫び申し上げます」と球団を通して謝罪した。

球団も「現在、事実関係につきましては確認を進めており、捜査機関に全面的に協力してまいります。当球団といたしましては、本件を厳粛に受け止め、事実が判明次第、適切に対応してまいります」と発表。新井貴浩監督も「この度、当球団の選手が逮捕される事態となり、監督として大変重く受け止めております」とコメントしていた。

◯島内選手会長のコメント全文

「このたび、チームメイトが野球以外の部分で世間を騒がせることとなってしまい、選手を代表する立場として、非常に残念です。関係者の皆さま、そして日頃より応援してくださっているファンの皆さまには、ご心配をおかけし、心よりお詫び申し上げます。

実際の事実関係については現時点で把握できていない部分も多く、捜査状況等を注視してまいりますが、いずれにせよ、改めて選手一人ひとりが、プロ野球選手であるという自覚を強く持たなければいけないと感じています。チーム全体でこの事態を重く受け止め、ファンの皆さまにプロとしての自覚と責任を示せるよう取り組んでまいります」（Full-Count編集部）