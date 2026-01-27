忙しい日でも手軽に調理できる自家製ミールキット。今回は、きじまりゅうたさんに自家製のミールキットでつくる「豚バラ大根」のレシピを教えてもらいました。仕込みをしておくだけで、あとは火にかけるだけ。豚バラのコクとうま味が大根にじんわりしみこみ、ほっとする味わいのひと皿です。ニンニクの香りと甘辛な味わいでご飯が止まらない！ジューシーな豚バラ肉と旬の大根は相性抜群の組み合わせ。【写真】豚バラ肉と旬の大根は