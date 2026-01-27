忙しい日でも手軽に調理できる自家製ミールキット。今回は、きじまりゅうたさんに自家製のミールキットでつくる「豚バラ大根」のレシピを教えてもらいました。仕込みをしておくだけで、あとは火にかけるだけ。豚バラのコクとうま味が大根にじんわりしみこみ、ほっとする味わいのひと皿です。

ニンニクの香りと甘辛な味わいでご飯が止まらない！

ジューシーな豚バラ肉と旬の大根は相性抜群の組み合わせ。

「2〜3日保存ができるから時間があるときにつくっておくと大助かり。漬けているあいだに大根の水分が抜けるから、加熱時間は短いのに味がしみる！」（きじまさん、以下同）

●豚バラ大根

【材料（4人分）】

豚バラ薄切り肉 300g

大根 1／2本（600g）

A［ニンニク（すりおろす）小さじ1 しょうゆ大さじ3 砂糖、酒各大さじ1と1／2 ゴマ油大さじ1／2］

ゴマ油 大さじ1／2

カイワレ 1／2パック



●つくり方

（1）大根は皮をむいて7〜8mm幅の半月切りにする。豚肉は5cm長さに切る。

（2）ジッパーつき保存袋にAと（1）の豚肉を入れて菜箸でほぐし、（1）の大根を加えて混ぜ合わせる。空気を抜いて口を閉じ、冷蔵室に入れて2時間以上おく。

つくりおきの“神ラクキット”が完成！ この状態で2〜3日冷蔵保存可能。

「Lサイズの保存袋なら、豚と大根をまとめて漬け込めるよ」

（3）（2）を袋の上からもみほぐす。フライパンにゴマ油を中火で熱して（2）を入れ、混ぜながら水気が少なくなるまで7〜8分炒め煮にする。器に盛り、カイワレを長さを半分に切ってのせる。

［1人分356kcal］

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 計量単位は1カップ＝200mL、大さじ1＝15mL、小さじ1＝5mL、1合＝180mLです