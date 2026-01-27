ミラノ・コルティナ冬季五輪にも出場する韓国の女子カーリング選手、ソル・イェジの美貌が話題だ。【写真】「世界で最も艶っぽい」五輪美女アスリートソル・イェジは最近、自身のインスタグラムで1枚の写真を公開した。公開されたのは車内での自撮り写真。ロングヘアを胸元まで垂らしたレザージャケット姿のソル・イェジが、左手を頬にあてたポーズでカメラをじっと見つめている。思わず女優と見紛うような目鼻立ちの整ったビジュ