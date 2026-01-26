中国メディアの極目新聞によると、河南省許昌市の中級人民法院（裁判所）は24日、自動車教習所の所長が2018年以降、生徒計5677人にカンニングをさせて計256万元（約5632万円）を不正に得ていた事件の判決について明らかにした。それによると、同省漯河市の自動車教習所の所長は18年以降、副所長や試験の監督者らと共謀し、ピンホールカメラや信号発信機、受信機、インイヤー型小型イヤホン、バイブレーター（携帯電話）、特