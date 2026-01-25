バブリーキャラでおなじみの平野ノラさん。元汚部屋出身だった過去から一転、片付け本を出すほどの達人になりましたが、正月早々に経験した入院を経て、あらためて「片付けのメリット」を実感したそう。また、年末にはほかにも「ずっとやろうと思っていたあること」に着手したのだとか。怒涛の年始を過ごした平野さんに、近況を教えてもらいました。宝くじ当選＆入院で2026年怒涛の幕あけやっぴー！みんな〜土地転がしてるか〜い