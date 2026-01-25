マイホームづくりでは、間取りや収納計画に目が向きがちですが、実際に住み始めてみると、意外と細かな部分が気になるもの。とくに「照明」の明るさやスイッチの位置は、図面上で確認している段階では問題ないと思っても、実際に暮らし始めると「想定外のデメリット」に気づくケースは少なくありません。今回、1年前に3LDKの注文住宅を建てた日刊住まいライターが感じている、照明にまつわる失敗談を紹介します。照明を軽く考えて