◇サッカー・U―23アジア杯サウジアラビア大会決勝日本4―0中国（2026年1月24日サウジアラビア・ジッダ）U―23アジア杯サウジアラビア大会は24日、ジッダで決勝が行われ、日本が中国に4―0で勝利し、2大会連続3度目の優勝を果たした。U―23の大会ながら28年ロサンゼルス五輪を見据え、招集全23人を05年以降生まれのU―21世代で編成。大岩剛監督（53）は第1次政権でパリ五輪世代を率いた前回24年カタール大会に続いてアジア