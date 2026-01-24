家を建てるときや新居に引っ越す際、「文具」の収納場所まで考える人は少ないかもしれません。しかし、家づくりの段階で文具の収納場所を「なんとなく決めておいた」ことが、そのあと大変役に立ったと語るのは、整理収納アドバイザー1級で住宅収納スペシャリストの資格をもつ武井優音さん。今回、家づくりの際に、文具の収納について決めておくメリットと収納のコツについて、詳しく教えてもらいました。「文具収納の定位置」を決