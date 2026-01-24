ソルトレークシティー冬季五輪に出場したライアン・ウエディング容疑者＝2002年（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米連邦捜査局（FBI）のパテル長官は23日、殺人やコカイン密輸の疑いで、2002年のソルトレークシティー冬季五輪にスノーボードのカナダ代表として出場したライアン・ウエディング容疑者（44）を逮捕、訴追したと発表した。昨年、FBIの最重要指名手配者の一人に加えられ、1500万ドル（約23億4千万円）の懸賞金