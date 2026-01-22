この冬一番の強い寒気が流れ込んで、大分県内も各地で、日中も気温が10度に届かず、厳しい寒さが続く見通しです。 【写真を見る】この冬一番の寒気牧ノ戸登山口は雪化粧各地で厳しい寒さが続く大分 大陸からこの冬一番の強い寒気が南下した影響で、県内は内陸部を中心に各地で氷点下の冷え込みとなっています。 22日朝の最低気温は、玖珠町でマイナス5.7度まで下がり、九重町の牧ノ戸登山口付近は、一面雪化粧となって登