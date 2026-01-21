世の中にあふれる通説の数々。明確な根拠が示されているものもあれば、その真偽があやふやなものまでさまざまだろう。そんな「ホント？」と疑いたくなる話の真相を楽しく学べるのが、今回注目する書籍『世界の○×図鑑 これってホント？』（文響社）だ。本書で扱われている"ナゾ"は、全部で60個。タダユキヒロ氏によるキャッチーなイラストとともに、各トピックの真偽をわかりやすく紹介している。例えば一般的に広く知られ