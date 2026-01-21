県内の最低賃金は1月1日から引き上げられましたが、12月時点で賃金を引き上げた県内企業の割合は、全体の53.5％だったことが徳島経済研究所の調査で分かりました。徳島経済研究所が12月、県内276の企業を対象に行ったアンケートによりますと、最低賃金の1000円台への引き上げに伴って、賃上げした企業は全体の53.5％でした。「賃上げに伴い実施を検討していることは」との問いには、「業務の効率化」との回答が41％と最も多