ÄÂ¾å¤²¤·¤¿´ë¶È53.5¡ó¡¡ºÇÄãÄÂ¶â1000±ßÂæ¤Ø°ú¤¾å¤²¤ËÈ¼¤¤¡ÚÆÁÅç¡Û
¸©Æâ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤Ï1·î1Æü¤«¤é°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢12·î»þÅÀ¤ÇÄÂ¶â¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¸©Æâ´ë¶È¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î53.5¡ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÆÁÅç·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤ÎÄ´ºº¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÁÅç·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤¬12·î¡¢¸©Æâ276¤Î´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤Î1000±ßÂæ¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢ÄÂ¾å¤²¤·¤¿´ë¶È¤ÏÁ´ÂÎ¤Î53.5¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÄÂ¾å¤²¤ËÈ¼¤¤¼Â»Ü¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¡×¤È¤Î²óÅú¤¬41¡ó¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö·ÐÈñ¤Î¸«Ä¾¤·¡×¡Ö²Á³ÊÅ¾²Ç¡×¤Ê¤É¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³ÊÅ¾²Ç¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤â¡Ö²Á³ÊÅ¾²Ç¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×´ë¶È¤Ï86.5¡ó¤È9³ä¶á¤¯¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ²Á³ÊÅ¾²Ç¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×´ë¶È¤Ï4.8¡ó¡¢¡Ö8³ä°Ê¾å¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×´ë¶È¤â12.8¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÁÅç·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤Ï¡Öº£¸å¤â´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢Êª²Á¾å¾º¤äÄÂ¶â¾å¾º¤ò¸«±Û¤·¤¿·Ð±Ä¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£