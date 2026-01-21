めんつゆは、どんな食材にも合う万能調味料。今回は、料理研究家の市瀬悦子さんに、忙しい日でも手軽につくれる「豚のめんつゆショウガ焼き」のレシピを教えてもらいました。調味料1つで、ショウガの風味とコクのある味わいが簡単に決まるので、料理が苦手な人にもおすすめです。めんつゆを使えば簡単に味が決まる！広げずにクシャッと寄せて焼くと豚は火が入りすぎずに、しっとり！【写真】豚肉はクシャッと寄せて焼くのがコツ「