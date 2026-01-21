Ä´Ì£ÎÁ¤Ï¤á¤ó¤Ä¤æ1¤Ä¤Ç´ÊÃ±¡ÖÆÚ¤Î¥·¥ç¥¦¥¬¾Æ¤¡×¥ì¥·¥Ô¡£´Å¤¸¤ç¤Ã¤ÑÌ£¤Ë¤´ÈÓ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤
¤á¤ó¤Ä¤æ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿©ºà¤Ë¤â¹ç¤¦ËüÇ½Ä´Ì£ÎÁ¡£º£²ó¤Ï¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î»ÔÀ¥±Ù»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢Ë»¤·¤¤Æü¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¤Ä¤¯¤ì¤ë¡ÖÆÚ¤Î¤á¤ó¤Ä¤æ¥·¥ç¥¦¥¬¾Æ¤¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä´Ì£ÎÁ1¤Ä¤Ç¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¤ÎÉ÷Ì£¤È¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬´ÊÃ±¤Ë·è¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÁÍý¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤á¤ó¤Ä¤æ¤ò»È¤¨¤Ð´ÊÃ±¤ËÌ£¤¬·è¤Þ¤ë¡ª
¹¤²¤º¤Ë¥¯¥·¥ã¥Ã¤È´ó¤»¤Æ¾Æ¤¯¤ÈÆÚ¤Ï²Ð¤¬Æþ¤ê¤¹¤®¤º¤Ë¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆÚÆù¤Ï¥¯¥·¥ã¥Ã¤È´ó¤»¤Æ¾Æ¤¯¤Î¤¬¥³¥Ä
¡Ö¤É¤ó¤Ê¿©ºà¤È¤â¹ç¤¦ËüÇ½´Å¤¸¤ç¤Ã¤ÑÌ£¡ª¡¡ßÖ¤áÊª¤â¼ÑÊª¤â¤ª¤Þ¤«¤»¡£¤á¤ó¤Ä¤æ¤Ï´Å¤¤¤«¤é¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÌ£¤¬Äù¤Þ¤ë¤Î¤è¤Í¡Á¡×¡Ê»ÔÀ¥¤µ¤ó¡Ë
¡üÆÚ¤Î¤á¤ó¤Ä¤æ¥·¥ç¥¦¥¬¾Æ¤
¡ÚºàÎÁ¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
ÆÚ¥í¡¼¥¹¥·¥ç¥¦¥¬¾Æ¤ÍÑÆù¡¡12Ëç¡Ê400g¡Ë
ÊÒ·ªÊ´¡¡Âç¤µ¤¸1
¥¿¥Þ¥Í¥®¡¡1¡¿2¸Ä
A¡Î¥·¥ç¥¦¥¬¡Ê¤¹¤ê¤ª¤í¤¹¡Ë2¤«¤±¡¡¤á¤ó¤Ä¤æ¡Ê3ÇÜÇ»½Ì¡ËÂç¤µ¤¸5¡Ï
¥µ¥é¥ÀÌý¡¡Âç¤µ¤¸1
¿åºÚ¡Ê¤¶¤¯ÀÚ¤ê¡Ë¡¡Å¬ÎÌ
¡Ú¤Ä¤¯¤êÊý¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡ÆÚÆù¤ÏÎ¾ÌÌ¤ËÊÒ·ªÊ´¤òÇö¤¯¤Õ¤ë¡£¥¿¥Þ¥Í¥®¤Ï½Ä¤ËÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£A¤Ïº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯¡£
ÊÒ·ªÊ´¤Ï¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤¦¤Ã¤¹¤é¤Õ¤ì¤ÐOK¡£
¡Ê2¡Ë¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¡Ê1¡Ë¤ÎÆÚÆù¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¤òÆþ¤ì¤Æ¤³¤ó¤¬¤ê¤È¿§¤Å¤¯¤Þ¤Ç2¡Á3Ê¬¾Æ¤¯¡£ÆÚÆù¤Î¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Æ¤µ¤Ã¤È¾Æ¤¡¢¡Ê1¡Ë¤ÎA¤ò²Ã¤¨¤Æ¾È¤ê¤è¤¯¤«¤é¤á¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¿åºÚ¤òÅº¤¨¤ë¡£
¡Î1¿ÍÊ¬319kcal¡Ï
¢¨ ¤ª¤«¤º¤ò¤Ä¤¯¤ê¤ª¤¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢À¶·é¤ÊÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊÝÂ¸¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½ý¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÝÂ¸´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÁá¤á¤Ë¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
¢¨ ·×ÎÌÃ±°Ì¤Ï1¥«¥Ã¥×¡á200ml¡¢Âç¤µ¤¸1¡á15ml¡¢¾®¤µ¤¸1¡á5ml¡¢1¹ç¡á180ml¤Ç¤¹