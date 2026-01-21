アメリカのトランプ大統領はパレスチナ・ガザ地区の暫定統治を監督する「平和評議会」をめぐり、フランスのマクロン大統領が参加を辞退すれば関税を課すと述べました。【映像】トランプ大統領の発言トランプ大統領「誰も彼（マクロン氏）を望んでいない。すぐに任期が終わるからな。まあいいさ。フランスのワインとシャンパンに200％の関税をかける。そうすれば（平和評議会に）参加するだろう」「平和評議会」はガザ地区の暫