「Reticulum Network Stack」は通信可能なデバイスを集めてローカルネットワークや広域ネットワークを構築できるシステムです。Wi-FiやイーサネットだけでなくLoRa無線やシリアル回線、アマチュア無線のデジタルモードなどありとあらゆる通信機器を活用できることを特徴としています。Reticulum Networkhttps://reticulum.network/GitHub - markqvist/Reticulum: The cryptography-based networking stack for building unstoppabl