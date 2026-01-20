大分県立高校推薦入試の願書受け付けが20日から始まりました。 【写真を見る】大分県立高校推薦入試の願書受け付け始まる全日制39校、定時制4校で実施 推薦入試は全日制39校、定時制4校で実施され、各高校で願書が受け付けられています。 大分舞鶴高校では中学校の担当者が願書の提出に訪れ、チェックを受けていました。 大分舞鶴の推薦入試の定員は普通科44人、理数科12人となっています。今回の推薦入試から推薦要件が明確